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КНБ Казахстана назвал "провокационной" информацию о задержании племянника Назарбаева

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Информация о задержании бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан Самата Абиша не соответствует действительности и является "провокацией", цитируют в пятницу местные СМИ сообщение пресс-службы КНБ РК. Абиш - племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Информация о задержании 7 января 2022 года в Алматы экс-первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер", - отмечается в сообщении.

КНБ республики призывает журналистов, в первую очередь, "обращать внимание на информацию официальных источников".

Ранее в генпрокуратуре республики не смогли "ни опровергнуть, ни подтвердить" сообщения российских телеграм-каналов о задержании Абиша.

До 5 января этого года Абиш занимал пост первого заместителя председателя КНБ Республики Казахстан.

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан КНБ Самат Абиш Нурсултан Назарбаев

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