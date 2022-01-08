КНБ Казахстана сообщил, что племянник Назарбаева продолжает работать в спецслужбе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Племянник первого президента Казахстана Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности республики, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе КНБ.

"Первым заместителем так же и работает", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в КНБ два первых заместителя главы ведомства, в их числе и Абиш.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что Абиш больше не занимает должность первого заместителя КНБ, якобы он задержан. В КНБ опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности и носит провокационный характер.

Самат Абиш - племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.