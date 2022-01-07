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В Генпрокуратуре Казахстана отказались подтвердить задержание племянника Назарбаева

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре Казахстана не могут прокомментировать информацию о задержании бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

"Мы не может ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию", - сказали "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

До 5 января 2021 года Абиш занимал пост первого заместителя председателя КНБ Республики Казахстан. Его отставка произошла на фоне начавшихся беспорядков в городах страны и других отставок в руководстве КНБ.

О задержании Абиша сообщил источник интернет-ресурса "ORDA.KZ". Позднее 7 января главный редактор издания Гульнара Бажкенова сообщила, что источник ошибся, информация о задержании не подтвердилась, и принесла извинения читателям.

5 января после начала беспорядков в Алма-Ате президент Касым-Жомарт Токаев сначала объявил об отставке правительства, чего требовали протестующие. Он также сменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности, при том, что по закону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно. Затем Токаев ввел ЧП в стране и призвал миротворцев ОДКБ. 6 января киргизские СМИ сообщили, что в Бишкеке сели два самолета семьи Назарбаевых.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Самат Абиш Казахстан Нурсултан Назарбаев Генпрокуратура Касым-Жомарт Токаев

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