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Экс-глава КНБ Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене

Экс-глава КНБ Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене
Карим Масимов
Фото: Екатерина Штукина/Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Задержан бывший глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, его подозревают в государственной измене, сообщила пресс-служба КНБ.

Там заявили, что 6 января Комитет нацбезопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана). В тот же день по подозрению в совершении данного преступления были "задержаны и водворены в изолятор временного содержания" Масимов "и другие лица", добавили в спецслужбе.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в КНБ.

В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Масимова с должности главы КНБ, также был отправлен в отставку его заместитель Ануар Садыкулов. При этом на совещании Совета Безопасности под председательством Токаева 6 января Масимов присутствовал наряду с остальными участниками совещания.

Ранее экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что "заговорщики", стоящие за беспорядками в Казахстане, хотели добиться отстранения от власти президента Токаева. Он утверждал, что подобного масштаба "государственный переворот" невозможно было осуществить без "предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах".

56-летний Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года. В разные годы занимал должности премьер-министра республики, руководителя администрации президента, был помощником президента Казахстана.

Кресло главы кабмина Масимов занимал с 2007 года по 2012 год, с апреля 2014 года по апрель 2015 года, затем после проведения досрочных президентских выборов был переназначен и оставался премьером до сентября 2016 года. В общей сложности Масимов был премьером Казахстана семь лет.

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