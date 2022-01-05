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Токаев сменил главу Комитета национальной безопасности Казахстана и его заместителя

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым главой Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Карим Масимов, возглавлявший КНБ с 2016 года, освобожден от должности.

55-летний Сагимбаев занимал должность начальника Службы государственной охраны Казахстана с августа 2021 года.

Также глава государства сменил заместителя председателя КНБ - директора Службы специального назначения "А". Новым заместителем указом президента назначен Берик Кунанбаев.

Ранее занимавший эту должность Ануар Садыкулов освобожден от должности.

Токаев также подписал указ об освобождении Макена Исабекова от должности замначальника службы госохраны - начальника службы охраны президента.

42-летний Исабеков занимал эту должность с июля 2021 года.

Ранее Токаев возглавил Совет безопасности республики, которым ранее руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал президент Казахстана.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 05 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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