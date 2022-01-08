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На одном из блокпостов в Казахстане задержали машину с мародерами

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Западно-Казахстанской области на одном из блокпостов задержали автомобиль с мародерами, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"Сотрудниками полиции был проведен личный досмотр пассажиров на автомашине марки "Тойота Альфард", в ходе которого у одного из мужчин был обнаружен нож. При проведении досмотра автотранспорта среди вещей в багажнике нашли: слезоточивую гранату, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которой были неснятые противокражные магнитные бирки. Начато досудебное расследование. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Как говорится в сообщении, "по данным МВД, задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений и принимали участие в протестных акциях и актах мародерства в Алматы".

В МВД сообщили, что "со слов задержанных, гранату и патрон приобрели у знакомых в Алматы, а вещи, смартфоны и аксессуары получены в результате совершения ими мародерских действий там же".

Ситуация в Казахстане

2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем ситуация обострилась, акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

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5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение.

6 и 7 января массовые протесты и беспорядки в ряде регионов Казахстана продолжились, в Алма-Ате и некоторых других городах орудовали банды мародеров, радикалы жгли машины.

В Алма-Ате в настоящее время идет контртеррористическая операция и зачистка города от террористов.

В Казахстан направлены миротворческие силы от Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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