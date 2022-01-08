Президент Казахстана объявил 10 января днем траура по погибшим в беспорядках

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января днем общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков в Казахстане, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Протесты в Алматы начались 3 января, поначалу они носили мирный характер. Позже начались массовые беспорядки, нападения на административные здания города, отделения полиции, магазины. Власти заявили, что в городе орудуют бандиты и террористы. 6 января президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ, в страну направлены миротворческие силы. До 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение.

По последним данным, число задержанных в результате протестов превысило 4,4 тыс. человек. Во время беспорядков погибли 18 военнослужащих и полицейских. Сообщалось также, что среди мирных жителей от огнестрельного ранения погиб сотрудник телеканала "Алматы". О других жертвах в МВД пока не информировали.