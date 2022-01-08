Путин обсудил ситуацию в Казахстане с Лукашенко и Пашиняном

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьером Армении Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в Казахстане "имеет тенденцию к успокоению и нормализации".

Ранее в субботу состоялся продолжительный телефонный разговор Путина с Токаевым.