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Путин обсудил ситуацию в Казахстане с Лукашенко и Пашиняном

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьером Армении Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в Казахстане "имеет тенденцию к успокоению и нормализации".

Ранее в субботу состоялся продолжительный телефонный разговор Путина с Токаевым.

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Последствия беспорядков в Алма-Ате
Казахстан Владимир Путин Никол Пашинян Александр Лукашенко ОДКБ

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