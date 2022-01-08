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Число задержанных в результате протестов в Казахстане превысило 4,4 тыс. человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в результате массовых протестов задержали 4 404 человека, сообщило в субботу министерство внутренних дел республики.

В Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем ситуация обострилась и акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

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5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение. 6 и 7 января массовые протесты и беспорядки в ряде регионов Казахстана продолжились, в Алма-Ате и некоторых других городах орудовали мародеров.

В Алма-Ате в настоящее время идет контртеррористическая операция и зачистка города от террористов.

В Казахстан направлены миротворческие силы от Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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