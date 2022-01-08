Обстановка в Алма-Ате стабилизируется

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате, втором городе Казахстана и бывшей столице страны, обстановка стабилизируется. В последние час - полтора наблюдается полная тишина, лишь с утра были слышны одиночные выстрелы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" в субботу.

По его информации, близ площади в центре города выставили БТР. В направлении площади недавно проследовало порядка 10 полицейских машин на большой скорости.

Связь в городе по-прежнему работает с перебоями.

На улицах машин стало значительно больше. Видно, что обычные жители передвигаются, тогда как раньше было много машин без номеров. Людей на улицах немного. Все стараются быть дома, выходят только погулять с собаками, либо подышать воздухом и довольно быстро уходят по домам, передал корреспондент.

Многие небольшие магазины близ жилых домов закрыты, оставшиеся продают остатки продуктов. Люди стараются делать покупки впрок.

Протесты в Алматы начались 3 января, поначалу они носили мирный характер. Позже начались массовые беспорядки, нападения на административные здания города, отделения полиции, магазины. Власти заявили, что в городе орудуют бандиты и террористы. 6 января президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ, в страну направлены миротворческие силы. До 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение.

По последним данным, число задержанных в результате протестов в Казахстане превысило 4,4 тыс. человек. Во время беспорядков погибли 18 военнослужащих и полицейских. Сообщалось также, что среди мирных жителей от огнестрельного ранения погиб сотрудник телеканала "Алматы". О других жертвах в МВД пока не информировали.