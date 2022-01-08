Консульский отдел посольства РФ в Нур-Султане не будет вести прием до 19 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Консульский отдел посольства России в Нур-Султане приостанавливает прием граждан с 10 января, сообщили в дипмиссии РФ в субботу.

"В связи с введенным в Республике Казахстан чрезвычайным положением с 10 по 19 января 2022 года прием граждан отменен. Информация о возобновлении работы консульского отдела будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Как сообщалось, в связи со сложившейся ситуацией в Казахстане до 19 января на территории страны введено чрезвычайное положение. В Казахстан по приглашению властей республики направлены миротворческие силы ОДКБ.

Вечером в субботу МИД России сообщил, что после событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. "