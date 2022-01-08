МИД РФ заявил об отсутствии в Казахстане пострадавших россиян

По данным ведомства, 9 января будут выполнены рейсы для доставки российских граждан из Казахстана на родину

Военные охраняют территорию в центре города Нур-Султан Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские граждане, по информации на данный момент, не пострадали во время событий в Казахстане, сообщил в субботу МИД РФ.

"Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что после событий 5-6 января обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему.

На Смоленской площади констатируют, что "в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов". "Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации", - сказано в сообщении.

В МИД также сказали, что кризисный штаб посольства РФ в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из Казахстана, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину.

Для граждан России, находящихся в Алматинской области, 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата - Иваново и Алма-Ата - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны РФ для доставки россиян домой. Сбор в терминале аэропорта в 14:00 (по местному времени).

Как сообщили в ведомстве, посольство России в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие россиянам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете.