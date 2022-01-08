Российские самолеты более 20 рейсами перебросят десантников из Иваново в Казахстан

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Как отметили в министерстве, по прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

В сообщении говорится, что переброска осуществляется с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленным ведомством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Ранее сообщалось что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Как пояснили в военном ведомстве, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы организации. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Основными задачами миротворцев станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки. От России в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении.

Как констатировали в Минобороны РФ, ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Казахстана и приступили к выполнению поставленных задач.