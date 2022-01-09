Власти Алма-Аты сообщили о вспышках ожесточенного сопротивления боевиков в городе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти Алма-Аты сообщают, что в боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

"Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления", - сказал заместитель акима (мэра) Алматы Ержан Бабакумаров в эфире "Хабар 24".

Накануне местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о бое, который вечером в субботу шел в районе населенного пункта Райымбек (пригород Алма-Аты). При этом в МВД Казахстана не подтвердили информацию о данном столкновении.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.