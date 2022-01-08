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МВД Казахстана не подтвердило информацию о столкновении в пригороде Алма-Аты

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В МВД Казахстана не подтвердили информацию о бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты.

"Мы не подтверждаем эту информацию", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в субботу вечером.

В свою очередь очевидцы среди местных жителей, с которыми общался корреспондент агентства, сообщили, что "никакого боя у Райымбека не было, имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия".

Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о бое, который вечером в субботу шел в районе населенного пункта Райымбек, находящегося примерно в 15 км от города на трассе в Бишкек (Киргизия).

В Алма-Ате с 23:00 (20:00 по Москве) вступает в силу комендантский час, но уже с 22:00 всех жителей просят вернуться в свои дома.

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