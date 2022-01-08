Мэр Алма-Аты пообещал в ближайшее время открыть в городе ряд крупных магазинов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Алма-Ате будет открыт ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек, информируют в субботу местные СМИ.

"В Алматы начата предварительная оценка нанесенного ущерба в результате террористической атаки", - передает новостной портал Tengrinews.kz со ссылкой на мэра города Бакытжана Сагинтаева, который провел совещание по вопросам нормализации его жизнедеятельности после погромов.

Сагинтаев, согласно сообщениям, поручил начать уборку территорий, пострадавших в результате бандитских действий, а также нормализовать ситуацию с продовольственным обеспечением и безопасностью.

Между тем антитеррористическая операция в Алма-Ате продолжается, площадь Республики и прилегающие кварталы находятся под контролем военных, сообщает корреспондент "Интерфакса". По центральным улицам передвигаются колонны военных грузовиков в сопровождении полицейских автомашин и бронеавтомобилей.