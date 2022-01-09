Полиция Нур-Султана начала поквартирный обход

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Полицейские Нур-Султана проводят подворовые и поквартирные обходы, сообщил комендант столицы Ержан Саденов.

По его словам, город под полным оперативным контролем, продолжают работать блокпосты.

"С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". При этом ведется подворовой и поквартирный обход. Прошу жителей отнестись с пониманием, оказывать содействие. Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом", - сообщил Саденов.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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