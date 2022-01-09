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Число задержанных при беспорядках в Казахстане превысило пять тысяч человек

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Количество задержанных в Казахстане в ходе беспорядков превысило 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД республики.

"По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек", - заявил и.о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24".

По фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований.

"В ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 машин, из них 346 полицейских", - добавил Тургумбаев.

Он также отметил, что участники беспорядков отнимали форму у полиции и курсантов, и переодевались в нее для совершения преступлений и "подрыва авторитета органов власти".

Ранее сообщалось о задержании 4404 человек.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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