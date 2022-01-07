Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков

Все направленные в Казахстан российские десантники имеют боевой опыт, заявили в Минобороны

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков
Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Фото 2020 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий Воздушно-десантными войсками ВС России, генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен, но не назвал конкретных дат.

В переброске российских военных в республику задействованы 75 российских военно-транспортных самолета - Ил-76 и Ан-124, переброска идет круглосуточно.

В Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. По словам Конашенкова, все они "прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт".

"Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты, - сказал представитель военного ведомства. - Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов".

Ранее сообщалось, что Россия направила в Казахстан элитные части ВДВ. Они участвуют в миротворческой миссии ОДКБ. О военной помощи ОДКБ 5 января попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 7 января в администрации президента Токаева заверили, что военнослужащие ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане, их миссия исключительно миротворческая.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Андрей Сердюков ВДВ Казахстан ОДКБ Минобороны

Новости по теме

Новости

В России прирост заболеваемости COVID-19 составил 16 735 новых случаев

Путин отметил особый нравственный смысл Рождества

Путин отметил особый нравственный смысл Рождества

Что случилось этой ночью: пятница, 7 января

Второй пострадавший при крушении вертолета в Башкирии скончался

Второй пострадавший при крушении вертолета в Башкирии скончался

Пострадавших при крушении вертолета в Башкирии госпитализировали

Пострадавших при крушении вертолета в Башкирии госпитализировали

Двое человек пострадали и один погиб при крушении вертолета в Башкирии

Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Башкирии

Путин присутствует на рождественском богослужении в Ново-Огареве

Что произошло за день: четверг, 6 января

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил о выявленных в РФ незавозных случаях заражения "омикроном"

Мурашко заявил о выявленных в РФ незавозных случаях заражения "омикроном"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });