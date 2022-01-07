Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков

Все направленные в Казахстан российские десантники имеют боевой опыт, заявили в Минобороны

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Фото 2020 года Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий Воздушно-десантными войсками ВС России, генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен, но не назвал конкретных дат.

В переброске российских военных в республику задействованы 75 российских военно-транспортных самолета - Ил-76 и Ан-124, переброска идет круглосуточно.

В Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. По словам Конашенкова, все они "прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт".

"Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты, - сказал представитель военного ведомства. - Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов".

Ранее сообщалось, что Россия направила в Казахстан элитные части ВДВ. Они участвуют в миротворческой миссии ОДКБ. О военной помощи ОДКБ 5 января попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 7 января в администрации президента Токаева заверили, что военнослужащие ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане, их миссия исключительно миротворческая.