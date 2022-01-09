Жертвами беспорядков в Казахстане стали 164 человека

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики в своем телеграм-канале со ссылкой на Минздрав.

Согласно информации штаба, в Алма-Ате погибли 103 человека, в Кызылординской области - 21, в Жамбылской области - 10, в Алматинской области - 8 человек.

Как сообщалось, среди погибших есть несовершеннолетние. Детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алма-Ате четырехлетней девочки и 11-летнего мальчика во время беспорядков.

Ранее в воскресенье стало известно, что за медицинской помощью в результате беспорядков обратились 2 265 человек.