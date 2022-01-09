Минздрав Казахстана не подтвердил гибель 164 человек в результате беспорядков

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минздрав Казахстана в воскресенье вечером не подтвердил агентству "Интерфакс-Казахстан" информацию о том, что жертвами беспорядков в стране стали 164 человека.

Ранее в воскресенье оперативный штаб республики в своем телеграм-канале сообщил со ссылкой на Минздрав о числе погибших. Сообщение уже удалено.

Ранее детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алма-Ате четырехлетней девочки и 11-летнего мальчика во время беспорядков.

За медицинской помощью обратились 2 265 человек.