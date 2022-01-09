Более двух тысяч человек обратились за медпомощью в ходе беспорядков в Казахстане

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Казахстане 2,3 тысячи человек обратились за медицинской помощью в ходе беспорядков, сообщил госканал "Хабар 24".

"2 265 человек обратились за медицинской помощью из-за беспорядков. Больше всего в Алма-Ате - 1 100 человек, в Алмаатинской области - 300 человек и по 200 человек - в Жамбылской и Кызылординской областях", - сообщили в эфире госканала в воскресенье.

По данным СМИ, сейчас на стационарном лечении находятся 719 пациентов, в тяжелом состоянии - 83 человека.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Ранее детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алма-Ате четырехлетней девочки и 11-летнего мальчика во время беспорядков.

По данным Минздрава Казахстана, зафиксировано 12 случаев нападений на станции экстренной помощи, повреждено 20 машин скорой помощи.

Новость дополняется