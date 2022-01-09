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Оперативная группа штаба ОДКБ направлена в Казахстан

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Штаб ОДКБ переведен на круглосуточный режим работы в связи с ситуацией в Казахстане, в страну направлена оперативная группа во главе с замначальника штаба организации, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы... В Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - говорится в сообщении.

Группа займется координацией взаимодействия с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ, формирования и развертывания КМС ОДКБ, контроля за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействия по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе, в воскресенье состоялось рабочее совещание с участием представителей генштабов Вооруженных сил государств членов-ОДКБ.

Ранее в воскресенье сообщалось, что генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил с командующим миротворцами Организации Андреем Сердюковым развертывание контингента в Казахстане.

Сердюков на брифинге сообщил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Он отметил, что миротворцы завершили развертывание в Казахстане, приступив к охране важных военных и государственных объектов в Алма-Ате.

Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тыс. человек, при необходимости ее увеличат, сообщил "Интерфаксу" 7 января пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Численность российского контингента официально не называется.

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