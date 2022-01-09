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На Кипре обнаружили вариант коронавируса с признаками "дельты" и "омикрона"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На Кипре, в стране с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в Евросоюзе, ученые обнаружили сочетания вариантов "дельта" и "омикрон", сообщила в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на профессора биологии кипрского университета Леондиоса Кострикиса.

Уже зарегистрировано 25 случаев заражения. По словам Кострикиса, предстоит узнать, представляет ли новый вариант большую опасность и распространяется ли он быстрее прежних вариантов.

Образцы "дельтакрона", как решили назвать новый вариант, были направлены в Институт Пастера в Париж, отмечает Le Figaro.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах. Он отличается большим числом мутаций и быстрым распространением.

Кипр коронавирус

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