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Эксперт заявил, что новый штамм COVID "дельтакрон" может быть лабораторной ошибкой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Обнаруженный на Кипре вариант "дельтакрон" преждевременно называть новым штаммом COVID-19, это может быть лабораторной ошибкой, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. (...) при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", - сказал Хафизов журналистам в понедельник.

По его словам, чтобы понять, новый это вариант коронавируса или нет, требуется детальное изучение.

"Пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять - новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", - уточнил Хафизов.

Он пояснил, что ошибка могла возникнуть именно в лаборатории, когда "при несоблюдении ряда правил работы можно получить такую "смесь" вариантов, и если затем анализ проводился недостаточно опытным специалистом, то и результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов".

"Пока вокруг была одна только "дельта", то проблемой это не было - загрязнение "дельтой" другой "дельты" - дает "дельту". Когда значительная часть образцов относится к "омикрону", а другая - "к дельте", то при контаминации можно получить смесь вариантов. В связи с тем, что некоторые из 25 последовательностей содержат странные мутации, при которых вирус вообще не будет способен к размножению, то лабораторная контаминация - не исключена", - сказал ученый.

9 января СМИ сообщили, что на Кипре ученые выявили гибрид штаммов "дельта" и "омикрон", который назвали "дельтакрон". Он был обнаружен в 25 лабораторных образцах, 11 были взяты у уже госпитализированных пациентов, 14 - при обычном тестировании на COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2022 годаПандемия коронавируса
Кипр Камиль Хафизов Коронавирус Роспотребнадзор

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