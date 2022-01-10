В Бельгии и Чехии прошли акции протеста против антиковидных ограничений

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тысячи людей вышли на улицы в Бельгии и Чехии, чтобы выразить протест против ограничительных мер и введения обязательной вакцинации населения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению корреспондента AFP, в воскресенье, 9 января, несколько тысяч человек в Брюсселе прошли маршем до Европейского квартала, держа в руках плакаты с призывами против принудительной вакцинации. В отличие от предыдущих акций протеста, демонстрация в основном носила мирный характер.

По данным полиции, в ней приняли участие около 5 тыс. человек. Около 40 из них были арестованы. Демонстранты главным образом выражали протест против паспортов вакцинации, предъявление которых требуется сейчас для входа в рестораны, бары и на культурные мероприятия.

В Праге около 4 тыс. демонстрантов протестовали в воскресенье против обязательной вакцинации. В субботу около 2 тыс. человек собрались на митинг во втором по величине городе Брно.

Предыдущее правительство под руководством Андрея Бабиша приняло решение о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для всех граждан Чехии старше 60 лет. Оно должно вступить в силу в марте. Новый кабмин во главе с Петром Фиала еще не принял окончательного решения об обязательной вакцинации.