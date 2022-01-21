Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 21 январяЗаразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

Бельгия смягчит ограничения против коронавируса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Бельгийские власти объявили ряд послаблений в режиме антикоронавирусных ограничений, объясняя это высокой степенью вакцинации населения.

В пятницу комитет по согласованию, в который входят руководители федеральной и региональных властей Бельгии, счел возможным некоторое облегчение антикоронавирусного режима, хотя премьер-министр Александр Де Кроо признал на пресс-конференции, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной.

"Тем не менее, причина, которая позволяет нам сегодня разрешить делать многие вещи (...), в том, что у нас очень высокий процент вакцинации. А тот, кто вакцинирован, имеет на 90% меньше риска оказаться на больничной койке. У вакцинированного на 50% меньше риск заразиться и самому стать заразным", - сказал глава федерального правительства.

При этом в стране число заражений COVID-19 и госпитализаций больных коронавирусом растет, но ситуация в отделениях интенсивной терапии остается приемлемой.

По словам Де Кроо, комитет также решил, что с первого марта надо будет обязательно делать третью, бустерную, прививку против коронавирусной инфекции через пять месяцев после второй дозы базовой вакцины, чтобы сертификат о вакцинации оставался действительным.

"Любая дополнительная вакцинация предоставляет нам дополнительную свободу", - заявил Де Кроо.

Премьер объявил, что с 28 января публичные события, такие как театральные спектакли, спортивные матчи будут разрешены как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, кроме танцевальных вечеров. На этих мероприятиях маски обязательны внутри помещений и под открытым небом. Предъявление сертификатов о вакцинации (Covid Safe Ticket) будет обязательным, начиная с 50 участников внутри помещения и 100 - на открытом воздухе. Наполняемость залов разрешается до 70%.

Рестораны и кафе смогут работать до полуночи (сейчас до 23:00). Маски остаются обязательными как для клиентов, так и персонала. Сохраняются ограничения в 6 посетителей за одним столом и запрет на потребление напитков стоя. Работа ночных заведений и дискотек по-прежнему запрещена.

Разрешаются коллективные занятия для молодежи в рамках ассоциаций и любительским спортом при максимуме 80 человек в помещениях и 200 - на воздухе. Разрешено открыться паркам аттракционов, игровым залам, зоопаркам, бассейнам, боулингам, бильярдным залам, казино и еще ряду мест досуга.

Нет изменений относительно требований дистанционной работы. Там, где это возможно, она по-прежнему должна проходить, минимум, четыре дня в неделю. Остались неизменными правила поведения в магазинах, в частности, обязательное ношение масок.

Комитет по согласованию утвердил в пятницу новый "инструмент коммуникации и политической ориентации" в условиях пандемии, который назвали барометром. Он вступит в силу 28 января и должен позволить наглядно показывать населению, в какой эпидемиологической ситуации находится страна. Его данные будут также служить материалом для подготовки политических решений.

У барометра будет трехцветная шкала. Желтый - эпидемиологическая ситуация и нагрузка на больницы под контролем, оранжевый - нарастающее обострение эпидемиологической ситуации и давления на систему здравоохранения, красный - повышенный риск нагрузки на здравоохранение.

Хроника коронавируса. Январь.

17
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам
Хроника 09 января 2020 года – 21 января 2022 годаПандемия коронавируса
Бельгия коронавирус

Новости по теме

Новости

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });