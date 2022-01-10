В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Алматы в понедельник утром, впервые за последние пять суток, заработал стационарный и мобильный интернет.

Интернет в Алма-Ате был отключен с введением режима ЧП из-за массовых беспорядков. В столице Казахстана интернет возобновлялся с ограничением по времени. 9 января интернет работал с 8:00 утра до 12:00, 8 января - более длительное время, с 9:00 до 16:00.

В настоящее время интернет-соединение в Алма-Ате нестабильное, наблюдается отсутствие доступа лишь к некоторым ресурсам и сайтам.

Ранее и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что доступ к интернету в республике ограничен в связи с тем, что "террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий".

В Казахстане продолжаются контртеррористические мероприятия. С 5 по 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков.