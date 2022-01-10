В Казахстане в понедельник отменено 102 авиарейса

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В понедельник, 10 января, в Казахстане отменено 102 авиарейса, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Всего 10 января 2022 года запланировано 193 рейса ("Эйр Астана" и "Fly Arystan" - 134, "SCAT" - 37, "Qazaq Air" - 22), из них с задержкой 2 рейса, 102 рейса отменено", - говорится в сообщении комитета, распространенном в понедельник.

Основные причины всех задержек и отмены рейсов - закрытие аэропорта Алма-Аты, уточнили в ведомстве.