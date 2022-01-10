В Алма-Ате продолжается контртеррористическая операция

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ситуация в Алма-Ате постепенно стабилизируется, однако о полном восстановлении города пока говорить рано, сообщили в эфире гостелеканала 24kz.

В мегаполисе продолжается контртеррористическая операция, звучат сирены, действует комендантский час. Обстановка на блокпостах на въездах и выездах в Алма-Ату спокойная. Военнослужащие продолжают усиленный досмотр машин и документов, в целом граждане с понимаем относятся к данным требованиям.

Ранее сообщалось, что в мегаполисе поэтапно будет восстановлено движение общественного транспорта, работают коммунальные службы.

Протесты в Алматы начались 3 января, поначалу они носили мирный характер. Позже начались массовые беспорядки, нападения на административные здания города, отделения полиции, магазины. Власти заявили, что в городе орудуют бандиты и террористы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на Алматы было совершено нападение 20 тыс. бандитов.

6 января президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ. 8 января Токаев сообщил, что благодаря присутствию сил ОДКБ в Нур-Султане, в Алма-Ате удалось отправить часть казахстанских сил.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.