Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Алма-Ате продолжается контртеррористическая операция

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ситуация в Алма-Ате постепенно стабилизируется, однако о полном восстановлении города пока говорить рано, сообщили в эфире гостелеканала 24kz.

В мегаполисе продолжается контртеррористическая операция, звучат сирены, действует комендантский час. Обстановка на блокпостах на въездах и выездах в Алма-Ату спокойная. Военнослужащие продолжают усиленный досмотр машин и документов, в целом граждане с понимаем относятся к данным требованиям.

Ранее сообщалось, что в мегаполисе поэтапно будет восстановлено движение общественного транспорта, работают коммунальные службы.

Протесты в Алматы начались 3 января, поначалу они носили мирный характер. Позже начались массовые беспорядки, нападения на административные здания города, отделения полиции, магазины. Власти заявили, что в городе орудуют бандиты и террористы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на Алматы было совершено нападение 20 тыс. бандитов.

6 января президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ. 8 января Токаев сообщил, что благодаря присутствию сил ОДКБ в Нур-Султане, в Алма-Ате удалось отправить часть казахстанских сил.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

Казахстан Алма-Ата

Новости по теме

Новости

Задержанный в Алма-Ате иностранец был связан с террористическими группировками за рубежом

В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет

Пандемия коронавируса

В ЕС понадеялись открыть границы для россиян после одобрения "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках
Массовые протесты в Казахстане

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Пассажирам застрявшего в Симферополе авиарейса отказали в размещении в гостинице

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек

В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек

Рябков сообщил, что предварительная встреча с США была деловой и сложной

Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией

Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });