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Коронавирусом в мире заразились более 307 млн человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 307 141 630, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 488 597 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 60 072 321 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 837 594.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 707 727, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 483 936.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 22 529 183 человека, из них скончался 620 251.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 706,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 573 человека, Индии - 346, Бразилии - 2 886.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
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Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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