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Высокопоставленный полицейский умер от инфаркта в Алма-Ате

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - У заместителя начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковника полиции Таната Назанова на рабочем месте случился инфаркт, подтвердили агентству "Интерфакс" в МВД республики.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что полковник спецслужбы Азамат Ибраев в понедельник обнаружен мертвым во дворе своего дома.

Известно также, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Эту информацию подтвердили в акимате региона.

Казахстан Алма-Ата

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