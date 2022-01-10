Высокопоставленный полицейский умер от инфаркта в Алма-Ате

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - У заместителя начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковника полиции Таната Назанова на рабочем месте случился инфаркт, подтвердили агентству "Интерфакс" в МВД республики.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что полковник спецслужбы Азамат Ибраев в понедельник обнаружен мертвым во дворе своего дома.

Известно также, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Эту информацию подтвердили в акимате региона.