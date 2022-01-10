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S7 возобновила продажу авиабилетов на все свои рейсы в Казахстан

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 возобновила продажу билетов на все собственные рейсы в Казахстан после приостановки продаж в конце прошлой недели.

"S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва - Нур-Султан и обратно. Рейсы по всем направлениям планируются к выполнению по расписанию", - сообщила компания.

В прошлый четверг, 6 января, S7 сообщала о приостановке продажи билетов на рейсы в/из Казахстана до 23 января: как на собственные (Москва-Усть-Каменогорск, Омск-Павлодар, Новосибирск - Нур-Султан), так и на выполняемые совместно с Air Astana.

Об аналогичной приостановке в тот день объявлял и "Аэрофлот". "В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели", - сообщали в "Аэрофлоте".

Авиакомпания отменила рейсы из Москвы в города Казахстана и обратно, запланированные на 6-8 января: 6 января в Алма-Ату (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957), Актау (SU1954/1955); 7 января - в Алма-Ату (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957); 8 января - в Актобе (SU1948/1949). Пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлот" предложил вынужденный возврат денег.

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