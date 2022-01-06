Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Air Astana отменила все рейсы до 7 января из-за отсутствия интернета

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Все рейсы Air Astana отменены до 7 января из-за отсутствия интернета, сообщил в четверг официальный представитель компании Тлек Набижанулы.

"До 7 января 14:00 в связи с отсутствием интернета, который необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам", - сказал он в эфире гостелеканала "Хабар 24".

Ранее гостелеканал "Хабар 24" сообщил, что аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе закрыты в Казахстане.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Казахстан Air Astana

Новости по теме

Новости

Косачев заявил, что в числе протестующих в Казахстане есть боевики из банд Афганистана

Массовые протесты в Казахстане

Мародеры в Алма-Ате напали на офисы пяти телеканалов

Все рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан 6 января отменены

Узбекистан прекратил экспорт газа для покрытия пика потребления внутри страны

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате в беспорядках погибли 12 сотрудников правоохранительных органов

В Алма-Ате в беспорядках погибли 12 сотрудников правоохранительных органов

СМИ сообщили, что вооруженные бандиты окружили две больницы в Алма-Ате

Массовые протесты в Казахстане

Казахстан на 180 дней вводит госрегулирование цен на бензин, дизтопливо, сжиженный газ

В состав миротворцев в Казахстане вошли военные РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане в результате протестов пострадали более тысячи человек

В Казахстане в результате протестов пострадали более тысячи человек
Массовые протесты в Казахстане

Россия направила ВДВ в качестве миротворцев в Казахстан

Россия направила ВДВ в качестве миротворцев в Казахстан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });