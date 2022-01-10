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Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"

Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"
Фото: Alessandro Serrano'/AGF/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в понедельник заявил, что вакцина против штамма "омикрон" будет готова к весне.

"Эта вакцина будет готова в марте", - сказал Бурла в эфире телеканала CNBC.

По его словам, часть производственного процесса уже начата. Он отметил, что вакцина будет эффективна как против "омикрона", так и против других разновидностей коронавируса COVID-19.

Со своей стороны гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель ранее в эфире телеканала CNBC сообщил, что они работают над созданием специальной бустерной дозой против "омикрона".

"Мы ведем обсуждения с ведущими представителями сферы здравоохранения во всем мире, чтобы решить, что является лучшей стратегией для потенциальной бустерной дозы к осени 2022 года", - сказал Бансель.

"Обсуждения ведутся ежедневно. Мы хотим подготовить продукт в лучшем виде к осени 2022 года", - добавил он. По его словам, клинические испытания данного "бустера" начнутся в скором времени.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

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