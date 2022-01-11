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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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В США за сутки выявили рекордный прирост случаев заражения COVID-19

В США за сутки выявили рекордный прирост случаев заражения COVID-19
Фото: Bob Riha, Jr./Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В США за истекшие сутки выявили около 1,4 млн заражений коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на утро 11 января в США зафиксировали 61 млн 558 тыс. 85 заражений COVID-19. Это более чем на 1,4 млн выше показателя заражаемости накануне, который составлял 60 млн 72 тыс. 321.

Также за сутки зарегистрировали около 1,9 тыс. летальных исходов среди инфицированных. Общее число смертей, таким образом, составило 839,5 тыс.

В свою очередь издание The New York Times (NYT) отмечало, что в США в минувшие выходные показатель госпитализированных с COVID-19 пациентов достиг рекордного максимума. Как сообщала газета со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социальных служб США, 9 января в больницы страны поступили 142 388 заболевших коронавирусом. Это, по данным газеты, превышает предыдущий максимум в 142 315, зафиксированный в январе прошлого года. Среднесуточный показатель госпитализации за семь дней составил 132 086, что, как отмечает NYT, на 83% выше, чем фиксировали две недели назад.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что коронавирус COVID-19 в том виде, в котором мы сейчас его знаем, не останется в США навсегда. Он отметил, что США уже разработали и продолжают разрабатывать средства борьбы с вирусом, которые способны противостоять различным штаммам.

При этом Байден предположил, что в других частях света COVID-19, напротив, вполне может остаться надолго.

Байден также сообщил, что в США ежемесячно делается около 300 млн тестов на коронавирус, то есть примерно 11 млн тестов в день.

Хроника коронавируса. Январь.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
США коронавирус

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