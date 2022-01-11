В США за сутки выявили рекордный прирост случаев заражения COVID-19

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В США за истекшие сутки выявили около 1,4 млн заражений коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на утро 11 января в США зафиксировали 61 млн 558 тыс. 85 заражений COVID-19. Это более чем на 1,4 млн выше показателя заражаемости накануне, который составлял 60 млн 72 тыс. 321.

Также за сутки зарегистрировали около 1,9 тыс. летальных исходов среди инфицированных. Общее число смертей, таким образом, составило 839,5 тыс.

В свою очередь издание The New York Times (NYT) отмечало, что в США в минувшие выходные показатель госпитализированных с COVID-19 пациентов достиг рекордного максимума. Как сообщала газета со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социальных служб США, 9 января в больницы страны поступили 142 388 заболевших коронавирусом. Это, по данным газеты, превышает предыдущий максимум в 142 315, зафиксированный в январе прошлого года. Среднесуточный показатель госпитализации за семь дней составил 132 086, что, как отмечает NYT, на 83% выше, чем фиксировали две недели назад.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что коронавирус COVID-19 в том виде, в котором мы сейчас его знаем, не останется в США навсегда. Он отметил, что США уже разработали и продолжают разрабатывать средства борьбы с вирусом, которые способны противостоять различным штаммам.

При этом Байден предположил, что в других частях света COVID-19, напротив, вполне может остаться надолго.

Байден также сообщил, что в США ежемесячно делается около 300 млн тестов на коронавирус, то есть примерно 11 млн тестов в день.