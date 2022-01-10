В МИД увязали обсуждение с США ДРСМД с продвижением по другим темам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тема договоренностей по ракетам средней и малой дальности в российско-американских переговорах находится в зависимости от других вопросов, заявил замглавы МИД Сергей Рябков после переговоров с первым замгоссекретаря США Уенди Шерман.

"Мы не можем выхватить только тему РСМД и заниматься ей при всей важности. Тема РСМД и пост-ДРСМД режима на нынешнем отрезке находится в зависимости от решений других более крупных политически значимых вопросов", - сказал он.

По его словам, вопрос о том, что может стать предметом будущей договоренности, станет ли оно элементом более широкого решения, остается открытым, "от этого все зависит".

Рябков сказал, что предупредил американских дипломатов, что без продвижения по трем ключевым темам - нерасширению НАТО, неразмещению ударных вооружений и освоению территорий государств, вступивших в альянс после 1997 года - работа по другим направлениям сферы безопасности будет под вопросом. Он также назвал абсолютным императивом для Москвы нерасширение НАТО и отказ от присоединения к этому альянсу Украины и Грузии.

"Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России", - добавил он.

Шерман, в свою очередь, заявила, что темой двусторонних переговоров вопрос об открытости НАТО не станет. По ее словам, американская сторона заинтересована в обсуждении таких тем, как стратегическое и тактическое ядерное оружие, размещение ракет в Европе, возможные ограничения на военных учениях и взаимное повышение транспарентности военных действий. Также она упомянула и вопрос о договоренностях по тактическому и стратегическому ядерному оружию.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве заявляли, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушала ДРСМД, и выдвигали к США встречные претензии.