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Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год размером в $768 млрд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник поставил свою подпись под документом по оборонному бюджету США на 2022 год размером в $768,2 млрд, сообщает издание The Hill.

Ранее в декабре бюджет 363 голосами против 70 одобрила палата представителей конгресса США, а затем сенат - 88 голосами против 11.

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Американские СМИ ранее отмечали, что бюджет, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку, включая $75 млн на летальные вооружения, вооруженных сил Украины.

Также западным СМИ стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

В то же время СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

США Джо Байден

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