Посольство РФ в США не поняло призыв Госдепа "вернуть свои войска в казармы"

Российские дипломаты заявили, что РФ продолжит проводить учения на своей территории, потому что это соответствует интересам безопасности

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США заявило, что Россия сама решит, где и когда проводить военные учения на своей территории.

"Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на нашей государственной территории. Мы будем продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам безопасности России", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Российские дипломаты отметили, что им непонятна логика, при которой замгоссекретаря США заявляет, что Россия должна "вернуть свои войска в казармы" или сообщить США, "какие учения продолжаются и какова их цель", в то время как Вашингтон не намерен обсуждать с Россией численность своих войск в Европе.

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели переговоры в Женеве 10 января.

После переговоров во время брифинга журналисты спросили пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины. Прайс заявил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности при проведении учений.

"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", - сказал представитель Госдепа.