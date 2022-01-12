США подтвердили готовность увеличить военную помощь Украине

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае провала дипломатических усилий по урегулированию с Россией украинской проблемы Соединенные Штаты и партнеры прибегнут к экономическим мерам против РФ, увеличат присутствие сил НАТО на российских границах и военную помощь Киеву, сообщил госдеп.

"Госсекретарь повторил, что, если Россия выберет путь дальнейшего конфликта, Соединенные Штаты, союзники и партнеры готовы обеспечить огромные расходы для экономики РФ, усилить присутствие НАТО в прифронтовых союзных государствах и увеличить оборонную помощь Украине", - говорится в сообщении госдепа по результатам беседы Блинкена с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Стороны обсудили итоги состоявшихся в Женеве американо-российских переговоров и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и последующего заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Блинкен "подтвердил поддержку дипломатии как единственного ответственного пути продвижения вперед", заверил, что "без Украины не будет никаких предметных дискуссий по Украине", отметил госдеп.

Ранее в Госдепе указали на важность единства США и ЕС в украинском вопросе. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече в Брюсселе с представителями Комитета Совета ЕС по вопросам внешней политики и безопасности обсудила вопросы "неспровоцированного наращивания Россией войск вдоль границы с Украиной". В связи с этим "была подчеркнута приверженность США тесному сотрудничеству с ЕС и его государствами-членами для совместного решения этой неотложной проблемы".