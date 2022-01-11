Премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром страны.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.

Мажилис парламента Казахстана (нижняя палата) на заседании во вторник согласился с предложенной главой государства Токаевым кандидатурой Смаилова на должность премьера. Согласно Конституции, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьер-министра для получения согласия на его назначение.

С января 2022 года 49-летний Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы он был министром финансов, помощником главы государства, президентом Нацхолдинга "Казагро", а также председателем республиканского агентства по статистике.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

В Алма-Ате и ряде регионов произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. Исполняющим обязанности главы кабинета министров был назначен первый вице-премьер Смаилов. В стране ввели режим чрезвычайного положения.

По просьбе Токаева в Казахстан были направлены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).