В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев. Обобщение

Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал указ о назначении Алихана Смаилова новым премьер-министром страны и выступил в парламенте, сделав ряд заявлений, касающихся экономики и других сфер.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в тот же день согласился с предложенной главой государства кандидатурой Смаилова и проголосовал за него. Согласно Конституции, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьера для получения согласия на его назначение.

С февраля 2019 года Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы он был министром финансов, помощником главы государства, президентом нацхолдинга "Казагро" и председателем агентства по статистике республики.

Ранее пост премьера занимал Аскар Мамин, назначенный на эту должность в феврале 2019 года. Однако 5 января правительство Мамина на фоне беспорядков в стране было отправлено в отставку, а Смаилов был назначен исполняющим обязанности премьера.

Вывод миротворцев

Кроме того, Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод миротворцев из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

"В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим, заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена", - объяснил казахстанский лидер такое решение.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы", и уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент.

Зарплаты чиновников

Президент объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членов правительства, глав администраций (акимов) регионов и депутатов.

Глава государства напомнил, что вопрос о заработных платах чиновников активно обсуждался в конце 2021 года. Вместе с этим, по словам Токаев, их зарплаты справедливы. "Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны", - сказал он.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы", и уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.

Налоговая политика

Токаев предложил изымать в бюджет посредством акцизов часть прибыли производителей бензина и различных посредников. "Правительство должно произвести расчеты, при этом нельзя допустить роста цен", - сказал глава государства.

Он также отметил, что на фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. "Мы это знаем. Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях", - добавил президент.

Влияние олигархов

Главными выгодоприобретателями экономического роста в Казахстане, по мнению президента, стали олигархические группы.

"Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансовые олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - сказал Токаев, выступая перед депутатами.

Глава государства считает, что прибыльным компаниям пришло время помогать народу.

"Я ожидаю значительные и регулярные отчисления в фонд (создаваемый общественный фонд "Народу Казахстана" - ИФ) со стороны бизнеса. Благодаря первому президенту - елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - ИФ), в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - сказал он.

В этой связи Токаев поручил правительству определить круг компаний и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд.

Господдержка бизнеса

Токаев заявил о неэффективности системы государственной поддержки бизнеса в республике. "Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: "Друзьям - все, остальным - по закону", - сказал глава государства.

"По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляют конкуренцию, препятствуя проведению реформ", - добавил он.

Президент поручил правительству перестроить деятельность государственного Банка развития Казахстана (БРК).

"Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов", - заявил Токаев.

"На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именного малого и среднего предпринимательства", - добавил он.

"Правительству поручается перестроить деятельность БРК", - сказал президент.

Токаев также поручил пересмотреть порядок закупок госфонда "Самрук-Казына" и национальных компаний. "Сохраняются вопросы по прозрачности закупов фонда. Жалобы приходят регулярно. Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний", - сказал президент.

Он напомнил, что в прошлом году вышел новый закон о регулируемых закупках.

"Но большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решений самого фонда. Нужно обеспечить согласование правил и процедур "Самрук-Казына" с министерством финансов и агентством по защите и развитию конкуренции", - подчеркнул казахстанский лидер.

Реформа госуправления

Система государственного управления в Казахстане требует комплексного реформирования, убежден Токаев.

"Необходимо признать (что в системе госуправления имеет место - ИФ) невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупция, большая текучесть кадров. Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти", - заметил президент.

Глава государства считает, что необходимо усовершенствовать систему отбора кадров на госслужбу, убрать излишние барьеры для поступления на нее.

"Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу", - отметил Токаева.

Кроме того, считает президент, следует "упростить порядок выхода из госслужбы". "Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться", - сказал Токаев.

Социальное неравенство

В Казахстане, по словам президента, обострилась проблема имущественного неравенства в обществе.

"Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах", - сказал глава государства.

"Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере, на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены", - подчеркнул он.

Контроль на границе

Токаев видит значительный потенциал в повышении доходной части бюджета за счет наведения порядка в таможенной сфере.

"Значительный потенциал в повышении доходов в бюджет кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. (...) Я поручаю Генпрокуратуре совместно с Минфином, агентством по финмониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на границе", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что "бардак, творящийся там, общеизвестен". "Машины не досматриваются, налоги и пошлины не выплачиваются. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов", - пояснил Токаев.

Угроза для страны

Токаев отметил, что Казахстан в связи с беспорядками мог бы потерять контроль над крупнейшим городом страны - Алма-Атой. Если бы власти не обратились в ОДКБ, это грозило бы потерей всей страны.

"Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по договору о коллективной безопасности (в ОДКБ - ИФ) с просьбой направить миротворческий контингент. Необходимо понимать, что на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой, которая была просто отдана на растерзание террористов. Потеряв Алма-Ату, мы потеряли бы столицу и всю страну", - сказал Токаев.

Казахстанский лидер подверг резкой критике работу Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

"Сплоченность нашего общества методично расшатывалась, в том числе посредством акции протеста согласно профессионально разработанному сценарию. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", - отметил президент.

Восстановление городов

Алма-Ата и другие города Казахстана, пострадавшие от погромов, будут восстановлены в кратчайшие сроки, заверил глава государства.

"Вместе как единая нация мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства", - сказал Токаев.