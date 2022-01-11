Токаев предложил меры по реформированию силовых структур Казахстана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после трагических событий в стране предложил ряд мер по реформированию силовых структур.

"Командованию боевых структур приступить к незамедлительной отработке навыков, оснащению эффективными средствами защиты от нападения. Укрепить количественно и качественно национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения. Решить вопросы с транспортным и материально-техническим оснащением". - сказал Токаев во вторник на заседании мажилиса.

Также, по его словам, следует увеличить численность спецназа МВД и национальной гвардии.

"Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов. Повысить правовую защищенность полицейских, ужесточить ответственность за нападение на представителя власти и не подчинение законным требованиям", - подчеркнул он.

Он добавил, что необходимо кардинально повысить боеспособность армии, в кратчайший срок создать командование сил специальных операций, а также пересмотреть принципы организации управления пограничной службы.

"Полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную и финансовую разведку. Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами. Актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях", - сказал Токаев.

Ранее на заседании он подчеркнул, что в Казахстане следует внести срочные коррективы в реформировании правоохранительной системы. "Нам нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам", - заявил Токаев.