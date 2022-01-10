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Токаев заявил об участии в беспорядках боевиков из Афганистана

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В акте агрессии против Казахстана участвовали боевики из других стран Центральной Азии, в том числе Афганистан, и с ближнего Востока, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока, - заявил он. - Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти".

Этим он объяснил решение о начале антитеррористической операции в стране и размещение в Казахстане миротворцев ОДКБ, сославшись на статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ.

Токаев заверил Мишеля, что миротворцы не участвуют в боевых операциях и останутся в стране до полной стабилизации ситуации.

"Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять противодействие террористам", - сказал президент.

Токаев заверил в приверженности Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

Токаев и другие представители руководства Казахстана уже не раз говорили об участии иностранных боевиков в беспорядках в январе.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что протестами после повышения цен на газ "воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы" и люди с оружием в руках напали "на государство". При этом, отметил он, активно применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом". Он добавил, что согласен с оценкой Токаева, который назвал случившееся актом агрессии на Казахстан.

Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане был назначен командующий Воздушно-десантными войсками ВС России, генерал-полковник Андрей Сердюков. Россия направила в Казахстан по линии ОДКБ имеющие боевой опыт подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

В Нур-Султане не раз заверяли, что миротворцы не будут принимать участие в полицейских операциях и боевых действиях и стрелять по протестующим.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Европейский совет Шарль Мишель Афганистан

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