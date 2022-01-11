Токаев раскритиковал систему господдержки в Казахстане

Он поручил правительству перестроить работу Банка развития Казахстана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении в мажилисе признал неэффективность системы государственной поддержки бизнеса в республике.

"Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: "Друзьям - все, остальным - по закону", - отметил он. - По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляют конкуренцию и препятствуя проведению реформ".

"Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов, - продолжил президент. - На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именного малого и среднего предпринимательства".

Он поручил правительству перестроить деятельность БРК.

В этом же выступлении Токаев назвал олигархические группы ключевыми выгодоприобретателями экономического роста в Казахстане и отметил, что они "серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны".

Президент также признал обострение имущественного неравенства в стране и отрыв властей от реальной картины и от чаяний народа.

Он пообещал добиться от иностранных компаний, которые привел в страну Нурсултан Назарбаев, чтобы они "отдали должное народу Казахстана" и начали делать ежегодные отчисления. Правительству Токаев поручил определить круг компаний-плательщиков и согласовать сумму ежегодных взносов.