Таджикистан призвал создать вокруг Афганистана "пояс безопасности"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что ситуация на таджико-афганской границе осложняется каждый день.

"Нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджико-афганской границы. Обстановка на таджико-афганской границе осложняется каждый день, идут боевые действия прямо вдоль границы между самими талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). За последнюю неделю только в одном участке погибли более 11, получили (ранения) более 18 человек", - заявил Рахмон в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Поэтому нам надо создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана", - сказал президент Таджикистана.

Рахмон сообщил также, что "до сих пор не обеспечена реализация решения Совета коллективной безопасности о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ".