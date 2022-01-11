Штамм "омикрон" стал преобладающим в Бразилии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Штамм "омикрон" коронавируса, отличающийся более высокой заразностью, теперь доминирует на территории Бразилии, заявил во вторник глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

"Он уже стал доминирующим вариантом (вируса - ИФ) в Бразилии, мы видим рост количества случаев", - приводит издание The Guardian слова министра.

При этом Кейрога отметил, что бразильские власти не ожидают роста уровня госпитализаций и летальных исходов, и в качестве причины такого прогноза сослался на программу вакцинации в Бразилии.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Бразилии COVID-19 заразились свыше 22,5 млн человек, более 620 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 21,6 млн человек. Бразилия занимает третье место среди стран мира по количеству случаев заражения и второе место - по количеству смертей среди инфицированных COVID-19.