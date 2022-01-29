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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:36Заразились
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн
Фото: Jens Schlueter/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 369 910 181, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 649 714 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 066 546 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 882 294.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 858 241, а число умерших от последствий заражения вирусом - 493 198.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 050 601 человек, из них скончались 626 170.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 727,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 711 человек, Индии - 352, Бразилии - 2 912.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2022 годаПандемия коронавируса
США Индия Бразилия Коронавирус

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