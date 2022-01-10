В Швеции с четверга введут новые ограничения из-за распространения COVID-19

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник объявила о введении в стране новых ограничений из-за рекордного уровня распространения коронавируса COVID-19, передает Радио Швеции.

Как заявила Андерссон на пресс-конференции, с четверга, 14 января, следует работать из дома всем, у кого есть такая возможность. Кроме того, взрослые должны ограничить до восьми человек встречи в ресторанах и барах. По словам премьера, бары и рестораны будут закрываться в 23:00 местного времени.

Также на общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, смогут находиться до 50 человек.

"Мы бы все хотели, чтобы эта пандемия закончилась, в том числе и я, мы сейчас находимся в той ситуации, где каждому необходимо взять на себя ответственность", - заявила Андерссон.

Премьер отметила, что в настоящий момент коронавирус в стране распространяется рекордными темпами, система здравоохранения испытывает большую нагрузку.

Она также призвала непривитых жителей Швеции пройти вакцинацию от COVID-19.

В свою очередь глава Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уисел заявила, что новые ограничения будут действовать около месяца. По ее словам, в стране набирает обороты распространение штамма коронавируса "омикрон".

Всего в Швеции за время пандемии выявили более 1,4 млн заражений COVID-19, более 15 тыс. инфицированных скончались.