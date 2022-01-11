Глава NASA заявил, что пока не может встретиться с Рогозиным в Москве из-за COVID

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Администратор NASA Билл Нельсон заявил о невозможности пока встретиться с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в Москве из-за пандемии COVID-19, при этом сообщил, что они проводят регулярные телефонные переговоры.

"Встреча точно пройдет, потому что это одна из важнейших тем повестки не только для NASA, но и для всего правительства США. Когда встреча состоится - зависит от ковида, до того момента как пандемия стихнет, я не смогу приехать", - сказал Нельсон в ходе телеконференции.

"Мы постоянно проводим переговоры по телефону, наши агентства поддерживают контакты", - сообщил он.

По словам Нельсона, в рамках официального визита в Москву будет подниматься тема климата, "как одна из важнейших тем".

3 декабря замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил "Интерфаксу", что главы "Роскосмоса" и NASA на личной встрече в России обсудят возобновление перекрестных полетов и дальнейшее сотрудничество по МКС. По его словам, визит Нельсона в Москву ожидается в первой половине 2022 года.

24 ноября Нельсон сообщил, что судьба соглашений между NASA и "Роскосмосом" о перекрестных полетах к МКС и продлении срока использования МКС будет решена по итогам встречи в Москве с руководителем российской госкорпорации. Нельсон отметил, что испытание противоспутникового оружия, проведенное российскими военными 15 ноября, не скажется на сотрудничестве NASA и "Роскосмоса" на МКС.